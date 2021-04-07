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Смолов – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Сочи»

07 Апреля 2021, 18:23,

Сегодня, седьмого апреля, «Локомотив» в рамках четвертьфинала Кубка России сыграет в гостях против «Сочи».

Стал известен стартовый состав «железнодорожников» на сегодняшний матч.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Куликов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Лисакович.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Мурило, Сильянов, Живоглядов, Магкеев, Баринов, Титков, Камано, Миранчук, Эдер.

Стоит отметить появление Фёдора Смолова в основном составе «железнодорожников». Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

В параллельном матче «Уфа» на своём поле примет «Ахмат».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Фёдор Смолов
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