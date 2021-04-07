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Николич: «Эта игра - copy-paste той, что была в Москве»

07 Апреля 2021, 21:39,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Сочи» (3:1).

- Счастлив, что мы прошли дальше в полуфинал Кубка. «Сочи» очень долго не проигрывал дома. Если я правильно помню, 17 игр. Я счастлив, что именно наша команда здесь выиграла. Мы жили здесь в Сочи последние 15 дней, чуть-чуть устали от  этого и хотим домой. Но сейчас хороший настрой. Три матча подряд на выезде, если считать и «Уфу» перед перерывом, потому мы отсюда летел в Волгоград, там обыграли «Ротор» и сейчас здесь. Хочу поздравить команду, сейчас думаем о следующей игре.

- С чем связана расслабленность команды, когда счет стал 2:0?

- Эта игра - copy-paste той, что была в Москве. 2:0, потом пропустили такой гол, который нельзя был пропускать. Но это первый раз в году, что мы играли так при такой температуре. Отличное футбольное поле и атмосфера. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые пришли и поддерживали команду, это очень приятно. Видно, что команде намного легче при такой поддержке. Важен результат 3:1, двигаемся дальше.

- Как оцените календарь команды на концовку сезона? Кажется, что он самый сложный среди претендентов на медали.

- Согласен. Мы должны играть по календарю. Что я могу говорить? У нас было три матча на выезде, следующая - со «Спартаком», это дерби. Потом «Ростов», можно и здесь сказать, что дерби. Там есть «Зенит» на выезде, есть «Динамо» Москва. Сложный календарь, но мы не можем его менять и должны играть по нему. Я никогда не говорил, что нам трудно, что так было бы легче играть… Никогда не знаешь, будет ли легче играть дерби, чем против команды, у которой борьба за выживание, особенно на выезде, например.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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