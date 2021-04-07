Фоменко ответил на вопрос о цели «Сочи» выиграть Кубок

Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько кубковый матч особенный помимо того, что сегодня обязательно нужно выигрывать?

- Особенность кубкового матча в том, что он состоит из одной игры, поэтому каждая кубковая игра как определенный финал. Здесь ничьих не бывает, поэтому в любом случае кто-то сегодня выйдет победителем.

- Многочисленные пересуды о том, что «Сочи» стремится в Лигу чемпионов или Лигу Европы, или еврокубок помладше. Не проще ли сегодня таким вот уверенным шагом эти разговоры все прекратить, выигрывать и стать победителем Кубка? Либо об этом пока не думаете?

- Нет, у нас есть соперник, задача - сегодня выиграть.