Николич: «Чорлука немного почувствовал усталость, и мы предупредили травму»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции после матча с «Сочи» (3:1) дал комментарий по отдельным игрокам.

- Смолов весной разительно отличается от того Смолова, которого мы видели осенью. Что вы с ним сделали на сборах?

- Смолов не тренировался с нами на сборах и был травмирован. Он вернулся после сбора, забил два гола сегодня, это его задача. И не только его, Виталий Лисакович, Франсуа Камано, Эдер, Рифат Жемалетдинов. Я не хочу сейчас говорить красивые слова, но надо продолжать так. Мы в хорошей форме, это очевидно, но надо продолжать и показывать всем, доказывать и себе, и другим, что есть качество.

- Насколько серьезное повреждение у Чорлуки?

- Там нет повреждения. Он просто немного почувствовал усталость, и мы предупредили травму.

- Каково состояние Миранчука? Будет ли он готов к «Спартаку»?

- Да, он готов, просто пропустили много, как и другие футболисты, сейчас просто должен получить удобный момент для возвращения на поле. Я уверен, что этот момент недалеко, что он как и другие футболисты, должен ждать своего момента. Я уверен в этом на 100%.