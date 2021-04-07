Фоменко: «Даже оставшись вдесятером, создали достаточно моментов»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:3).

- Я думаю, болельщикам понравилась игра, с обилием голов, она держала в напряжении до самых последних секунд. Конечно, обидно проигрывать такие матчи, но даже оставшись вдесятером, создали достаточно моментов, которые, если бы были поудачливее, реализуй, и счет стал бы 2:2. Был бы другой результат. Спасибо большое ребятам, они сегодня большие молодцы.

- Удаление Заики - ключевой момент игры. Есть ли у вас вопросы к судье по этому решению?

- Конечно, ключевой момент, просто мы весь второй тайм играли вдесятером против «Локомотива», это тем более тяжело. Опять же вопросы по желтым карточкам. Разная трактовка эпизодов, тем более, там по первой карточке большие вопросы. У нас сейчас судьи любят показывать карточки потом держать в напряжении.

- С чем связана замена Антона Заболотного, на которого, по сути, должны были идти забросы в концовке?

- Антон сделал большой объем работы, было видно, что он устал, поэтому на последние минуты в концовке решили освежить за счет скорости. Поэтому выпустили двух нападающих, убрал защитника. Мы хотели отыграться.

- Почему вы выбрали в стартовом составе Дениса Адамова? Повлияла ли на это игра Николая Заболотного в прошлом матче? Считаете ли, что первый гол Смолова - это ошибка вратаря?

- Это не то, что ошибка вратаря. Там просто идет система. Ошибка защитников в первом моменте. Во втором - мастерство Фёдора. К Денису никаких вопросов нет, в целом отстоял уверенно. Почему встал выбор? Посчитали, что на данном этапе находится в более лучшей форме.