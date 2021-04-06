Цаллагов привёл пример боксёра, отвечая на вопрос о значении кубковых матчей

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов на пресс-конференции перед матчем с «Локомотивом» отметил, что для него нет разницы между турнирами.

- Немного сдал «Сочи», судя по результатам. В чем причины?

- Я бы не сказал, что мы сдали, потому что игра зрелищная и насыщенная моментами, просто реализация подводит. Я думаю, так нельзя ярлыки вешать, что мы сдали. Просто это футбол, не всегда предсказуемая игра. Так складывается, надеемся, что мы сможем удачу повернуть на свою сторону.

- Есть разница между кубковыми матчами и встречами чемпионата? Если есть, то в чем она заключается?

- Мне кажется, разницы нет. Мы выходим на футбольное поле, соперник нас хочет победить, соответственно, и мы хотим выиграть. Не вижу разницы. Это как для боксера, важный турнир или нет, получит он по морде или нет. Здесь точно так же.

- Что завтра будет определяющим? На что в игре с «Локомотивом» нужно обратить особое внимание?

- Я думаю, что в первую очередь нужно сконцентрироваться на себе, на самоотдаче и желании. Пусть «Локомотив» уже концентрируется уже на нас.

- В Кубке есть номинация «лучший полузащитник турнира». Насколько вы настроены стать обладателем столь престижного звания по итогам турнира?

- Я думаю, что каждому игроку будет приятно то или иное положительное звание. На самом деле об этом даже не думаю. Для меня важнее результат команды. Если нам вручат этот Кубок, признают нашу команду лучшей, для меня это будет более приятной наградой.