Фоменко: «Ставим максимальные задачи в каждом матче. Есть игра, и задача - выиграть у «Локомотива»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции перед матчем с «Локомотивом» оценил значение кубкового турнира для команды.

- «Локомотив» выиграл шесть матчей подряд. Возможно, это лучшая команда весеннего отрезка. Чем объясните столь резкий подъем команды Марко Николича? Каковы плюсы схемы с ромбом в полузащите, которую он сейчас применяет, в которой совершенно по-новому раскрылись Жемалетдинов и Камано?

- Я думаю, этот вопрос лучше Марко Николичу задавать, с чем это связано. Комментировать схему некорректно просто.

- Что для «Сочи» на данный момент приоритетнее, чемпионат или Кубок?

- У нас приоритетов нет. Завтра игра, неважно, это чемпионат или Кубок. Мы ставим максимальные задачи в каждом матче. Есть игра, и задача - выиграть.

- В каком состоянии сейчас находится Ивелин Попов?

- Он восстанавливается после травмы. Тот характер травмы, что у него был, нужен определенный период, он сложный для восстановления. Ивелин проходит его, надеялись, что весной он к нам присоединится, но получилось, что процедура восстановления немного затянулась. Надеемся, что он еще сыграет в этом году, матчей еще достаточно.

- Вы не так давно уступили «Локомотиву» в чемпионате, но игра была на выезде. Чем принципиально будет отличаться этот матч?

- Принципиально будет тем, что это Кубок, что это всего один матч. Второе, что мы играем дома. А по остальным показателям разницы не будет. Как сказал Ибрагим Цаллагов, это игра, и нам главное - победить. У нас будет одна задача.

- Вы как тренер доходили с «Краснодаром» до финала Кубка. Есть ли соблазн поднять трофей над головой?

- Соблазна нет, есть желание поднять. Ты участвуешь в процессе. У любого спортсмена, который выходит на поле, есть желание победить не только у меня, но и у всей команды - выиграть этот турнир. Иначе смысл существования и целесообразности участия?