Николич: «После продолжительного промежутка имеем возможность провести небольшую ротацию»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Для нас Кубок важный, уверен, что мы готовы. После продолжительного промежутка имеем возможность провести небольшую ротацию, особенно в таком графике, как сейчас, когда у нас три игры в одной неделе. Будет сложная жесткая игра, в этом уверен. Как всегда я уверен в своей команде. Мы очень хотим пройти в следующий раунд и играть в финале.

- Информационное поле вокруг «Локомотива» может сказаться, когда сегодня в одном матче нужно приложить максимум усилий? Я имею в виду историю с пресс-службой, новости о том, что Чорлука не продлевает контракт? Это не скажется?

- Я считаю, что команда выиграла шесть матчей подряд. Очень много желания, чтобы продолжить и было семь из семи. А что пишут и говорят, это не влияет на меня особо никак.