Сенников: «Локомотив» - всегда фаворит в борьбе за кубок, особенно, на такой стадии»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России между «Сочи» и «железнодорожниками» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Ожидал, что будет игра на результат, так и сложилось. Первый тайм прошёл в обоюдоострой борьбе, команды играли на равных. Но в концовке исход решило индивидуальное мастерство Фёдора Смолова, который здорово разобрался в этом моменте и уже изменил ситуацию. А когда счёт становится 1:0, это удобная ситуация для «Локомотива» - можно играть на контратаках. В таких ситуациях «Локомотив» очень редко упускает победу. Так и случилось. Удаление, конечно, тоже повлияло на исход матча. Ну и второй гол Смолова тоже был прекрасен.

Фёдор Смолов индивидуально разбирался в конкретных эпизодах, молодец. В этой игре он даже больше действовал индивидуально, чем в подыгрыше. Раньше он обычно участвовал в развитии атаки, делал много передач, а в этом матче его функции немного изменились: он стал опаснее, острее, он был нацелен не только на созидание и передачи партнерам, а был больше нацелен на ворота.

Можно ли сейчас назвать «Локомотив» фаворитом в борьбе за кубок? «Локомотив» - всегда фаворит в борьбе за кубок. Особенно, когда они уже доходят до такой стадии. Сейчас вылетели два основных соперника - «Спартак» и «Зенит». «Железнодорожники» в такой ситуации обычно используют свои шансы на сто процентов. Все зависит ещё от жеребьевки: на кого команда попадет, где будет играть, это тоже очень важно. Если попадут на команду, которая играла дома, то будет небольшое преимущество. Если это будут, например, «Ахмат» или «Крылья», то «Локомотив» будет играть дома, и им будет легче», - сказал Сенников.