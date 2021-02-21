​ЦСКА объявил состав на матч со «СКА-Хабаровском»

В воскресенье ЦСКА проведёт первый официальный поединок в календарном году. В рамках 1/8 финала национального кубка команда Виктора Ганчаренко на своём поле сразится со «СКА-Хабаровском», представляющим ФНЛ. Рулевой московских «армейцев» решил включить в стартовый состав таких игроков:

Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Влашич, Шкурин.

Стартовый свисток футболисты услышат в полове третьего по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которая пройдёт на портале LiveResult.