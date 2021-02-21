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Ахметов: «Первый гол многое упростил в наших комбинациях, нашей игре»

21 Февраля 2021, 19:48,

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов на клубном канале в YouTube рассказал  о матче с хабаровским СКА (3:0), своем голе и замерзшем поле.

- Вы забили первый гол после перерыва. На сборах после занятий вы много тренировали удары. Получается, не зря?

- Конечно. Работа дает свои плоды. Я рад, что забил, команда выиграла. В хорошем настроении готовимся к чемпионату.

- Вообще команда прилетела из теплой страны в мороз. Какие у вас были ощущения, когда вышли на замерзшее поле?

- Конечно, немного требуется адаптация, но мы знали, что будет и предполагали такое состояние поля, поэтому мы были максимально готовы, играли в равных условиях, выходили сконцентрированными и с первой минуты были активны.

- Понятно же было, что соперник будет играть вторым номером.  Каким был план на игру?

- Конечно, у нас были свои заготовки и план на игру, которого мы придерживались и хотели воплотить в игре. Соответственно гол многое упростил в наших комбинациях, нашей игре. Хорошо, что забили в первом тайме. Стало больше острых моментов и атак получаться.

- Вы единственный из группы атаки, кто провел сегодня 90 минут на поле. Как себя после сборов чувствуете?

- Чувствую себя хорошо, под конец немного подустал, конечно, поле непривычное, ноги забиваются, но ничего, дотерпел. Через такие игры как раз таки и набирается оптимальное состояние.


 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ильзат Ахметов
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