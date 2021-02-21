​Рондон дебютировал за ЦСКА

В воскресенье ЦСКА сражается со «СКА-Хабаровском» за место в четвертьфинале Кубка России. Вскоре после перерыва в составе московских «армейцев» дебютировал нападающий Саломон Рондон. Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко выпустил венесуэльского форварда на замену вместо Ильи Шкурина.

Напомним, ЦСКА в начале недели арендовал Рондона у китайского клуба «Далянь Про» сроком до конца сезона. Ранее в России венесуэлец выступал за «Рубин» и «Зенит».

Следить за кубковым поединком между ЦСКА и «СКА-Хабаровском» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.