​Марадишвили – о матче со «СКА-Хабаровском»: «Приятно, что в России есть и другие армейские клубы»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили высказался в преддверии матча против «СКА-Хабаровска» в рамках 1/8 финала национального кубка. Фрагмент интервью игрока из программки к матчу приводится на клубном сайте ЦСКА.

«Как воспитаннику ЦСКА мне очень приятно, что в России есть и другие армейские клубы. Как ни крути, нас что-то объединяет - например, красно-синие цвета. Желаю успеха и хабаровчанам, и ростовчанам, команде Басты. Но, разумеется, не в матчах с нами», - поделился мнением Марадишвили.

ЦСКА и «СКА-Хабаровск» услышат стартовый свисток в половине третьего по московскому времени. На страницах LiveResult можно будет следить за событиями поединка в подробной текстовой трансляции.