Ганчаренко: «Очень много игроков, которые заслуживают места в составе, сегодня на скамейке»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча со «СКА-Хабаровском» в эфире канала «Матч Премьер».

- Поработали мы очень хорошо, в очень хороших условиях. Важно то, что мы сохранили состав, у нас никто не вылетал на длительное время по травмам. Что касается оценки в целом, ее можно будет давать, когда закончится чемпионат.

- Но вы только вернулись. Сразу здесь погода резко поменялась. Насколько я знаю, «СКА-Хабаровск» здесь неделю готовился в Подмосковье. Есть ли в этом какое-то преимущество у команды соперника?

- Сложно сказать однозначно, потому что с одной стороны ты адаптируешься к погоде, но с другой, сложно тренироваться. Поэтому мы приняли изначально такое решение, что будем находиться там и за три дня до игры вернемся.

- Что касается состава, у вас на контрольных матчах постоянно в старте были либо Тикнизян, либо Эджуке. Сегодня нет ни того, ни другого. С чем это связано?

- Конкуренция очень высокая, и этот список людей можно продолжать, потому что очень много игроков, которые заслуживают места в составе, сегодня на скамейке. Это футбол, конкуренция.

- В каком состоянии Саломон Рондон, стоит ли нам ожидать его появления?

- Мы его адаптировали какое-то время к команде и нагрузкам. Сегодня он готов играть, посмотрим, как по времени. Его форма с каждым днем все лучше и лучше.