​Баннер фанатов ЦСКА в честь юбилея президентства Гинера

В воскресенье ЦСКА проводит первый официальный матч в календарном году. Команда Виктора Ганчаренко играет против «СКА-Хабаровска» в рамках 1/8 финала национального кубка. Фанаты ЦСКА вывесили на трибуне «ВЭБ Арены» баннер, посвящённый двадцатилетию президентства в клубе Евгения Гинера. Соответствующее фото опубликовала пресс-служба московских «армейцев» в Twitter.

Баннер болельщиков в честь 20-летнего юбилея президентства Евгения Гинера в #ЦСКА! pic.twitter.com/z4Cb0IdPI8 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 21, 2021

Следить за ходом кубковой игры между ЦСКА и «СКА-Хабаровском» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции. Хозяева уже успели открыть счёт благодаря голу полузащитника Ильзата Ахметова.