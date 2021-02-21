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​Баннер фанатов ЦСКА в честь юбилея президентства Гинера

21 Февраля 2021, 15:13,

В воскресенье ЦСКА проводит первый официальный матч в календарном году. Команда Виктора Ганчаренко играет против «СКА-Хабаровска» в рамках 1/8 финала национального кубка. Фанаты ЦСКА вывесили на трибуне «ВЭБ Арены» баннер, посвящённый двадцатилетию президентства в клубе Евгения Гинера. Соответствующее фото опубликовала пресс-служба московских «армейцев» в Twitter.

 

Следить за ходом кубковой игры между ЦСКА и «СКА-Хабаровском» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции. Хозяева уже успели открыть счёт благодаря голу полузащитника Ильзата Ахметова.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Евгений Гинер
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