Им Сугробов нипочем: ЦСКА под снегом выиграл «армейское» дерби и показал в деле Рондона

1/8 финала Кубка России подарила редкое «армейское» дерби – московский ЦСКА против «СКА-Хабаровска». Матч прошёл при небольшом морозе и умеренном снеге.

Если в субботу «Зенит» проиграл дома в Кубке тульскому «Арсеналу», то почему ЦСКА не мог в воскресенье уступить в родных стенах «СКА-Хабаровску»? Кубок – это всё-таки не чемпионат, в нём многое решается в формате «здесь и сейчас». Особенно когда противостояние состоит из одного матча, а не из двух.

Первый тайм прошёл с привычном преимуществом ЦСКА по владению мячом и позиционным атакам. Правда, долгое время «армейцы» Москвы не могли забить, что тоже, в общем-то, обычно, учитывая их бэкграунд конца прошлого года. Правда, перед перерывом хозяева всё-таки сумели сбросить с плеч определённый груз, поразив чужие ворота. На 39-й минуте Влашич удачно поймал отскок на подступах к штрафной и загнал мяч в правый угол ворот Сугробова (1:0).

До этого москвичи не использовали где-то пару моментов. На 27-й минуте Зайнутдинов пальнул в правый угол после выката Дзагоева – недалеко от штанги. А по истечении получаса игры Сигурдссон на правом полуфланге чужой штрафной зацепился об ногу Суслова и упал – пенальти не был назначен. Сложилось впечатление, что Сигурдссон сам стремился рухнуть на газон в том эпизоде.

В начале второго тайма шансы хабаровчан исправить ситуацию резко снизились из-за удаления Брагина. Он влетел в подкате прямой ногой в ноги Фернандеса и получил сначала жёлтую карточку, которую Казарцев преобразовал в красную после просмотра видеоповтора. Ну а сняли практически все вопросы столичные «армейцы» на 66-й минуте, когда раскрутили разящую контратаку. В основном мяч по чужой половине протащил Зайнутдинов, покативший влево на Влашича, который кручёно выстрелил на средней высоте в правый угол (2:0).

Рондон мог быстро сделать счёт крупным, но не переиграл Сугробова в ближнем бою, а Влашич на добивании с линии штрафной тоже попал в голкипера. «Красно-синие» поймали некий кураж, и буквально на следующей минуте Обляков протестировал перекладину, от которой мяч отскочил за лицевую. Чуть погодя Сугробов вытащил новую попытку Облякова из левого угла. В следующем моменте ошибся уже сам Сугробов, и мяч после удара Зайнутдинова не пустил в свободные ворота Суслов.

Рондон сыграл почти весь второй тайм и был активен, но результативными действиями не отметился. То ли не везло Саломону, то ли он не разыгрался, то ли не хватало ему отточенности взаимодействий. Скорее всего, каждый этот фактор сказывался понемногу, потому что Рондон и хорошие моменты не использовал, и чуть ошибался в потенциально голевых пасах, и вызвал отмену гола Эджуке своим нахождением возле Сугробова в офсайде.

Итак, ЦСКА по умеренному снегу уверенно убрал со своего пути «армейских» гостей из Хабаровска и вышел в четвертьфинал Кубка России, где уже есть тульский «Арсенал» и московское «Динамо». Сыграно тридцать семь с половиной процентов 1/8 финала Кубка.

Кирилл Иванцов