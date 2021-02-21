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Юран: «Уверен, Базелюк сегодня забьёт»

21 Февраля 2021, 14:27,

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Все понимают, что есть несколько игроков ЦСКА в прошлом есть сейчас в составе СКА, и трое из них на поле. Отдельно выделяется фигура Базелюка. Есть ли сегодня ощущение того, что Базелюку есть что персонально доказывать и вообще этим ребятам?

- Есть, наверное, потому что все-таки каждый человек амбициозный. Наверное, парни, которые были в структуре ЦСКА, считаю, что в меньшей степени на них обратили внимания, но я уверен, Базелюк сегодня забьет, потому что у него настрой хороший. Мы беседовали, заостряли внимание. Посмотрим, такое у нас получается дерби, «армейское», СКА - ЦСКА. Игра покажет, самое главное пожелать ЦСКА и нашим парням закончить матч без травм. Сильнейший победит.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: СКА-Хабаровск, Сергей Юран, Константин Базелюк
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