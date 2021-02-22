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Акинфеев: «Для футбола нет плохой погоды»

22 Февраля 2021, 09:27,

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о непростых погодных условиях, в которых состоялся поединок 1/8 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска».

«Для футбола нет плохой погоды», - гласит сообщение 34-летнего вратаря в «Инстаграме».

Матч прошел на «ВЭБ Арене» и завершился победой команды Виктора Ганчаренко со счетом 2:0. Голами отличились полузащитники Ильзат Ахметов и Никола Влашич.

Следующий поединок «армейцы» проведут в Премьер-лиге. Соперником ЦСКА станет другой столичный коллектив - «Локомотив». Игра состоится на «РЖД Арене» в субботу, 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев
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