Ганчаренко: «Точно не о «Локомотиве» мы думали, проводя замены»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча со «СКА-Хабаровском» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первое, что поздравляю команду и болельщиков с выходом в 1/4 финала. Второе, что мы долго пытались приспособиться к полю. В конце концов, нам в некоторой мере это удалось. В концовке, когда соперник остался в меньшинстве, мы могли более расторопно играть в завершении атаки, где мы то лишний пас делали, то не совсем логичное действие, которое не вытекало из игры. Тем не менее, это победа, мы хорошо перестраивались и хорошо сыграли.

- Во втором тайме уже, наверное, держали в уме игру с «Локомотивом», что нужно дать кому-то отдохнуть, замены пошли?

- Нет, это точно не о «Локомотиве» мы думали, а думали о том, чтобы дать игровую практику, освежить нашу группу атаки, многие из тех, кто был на скамейке, заслуживают, чтобы играть.

- Рондон очень заметно вышел.

- Он попал в момент, это то, что надо для нападающего. В такой ситуации он опсен для ворот соперника.