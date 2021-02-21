Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ганчаренко: «Точно не о «Локомотиве» мы думали, проводя замены»

21 Февраля 2021, 16:38,

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча со «СКА-Хабаровском» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первое, что поздравляю команду и болельщиков с выходом в 1/4 финала. Второе, что мы долго пытались приспособиться к полю. В конце концов, нам в некоторой мере это удалось. В концовке, когда соперник остался в меньшинстве, мы могли более  расторопно играть в завершении атаки, где мы то лишний пас делали, то не совсем логичное действие, которое не вытекало из игры. Тем не менее, это победа, мы хорошо  перестраивались и хорошо сыграли.

- Во втором тайме уже, наверное, держали в уме игру с «Локомотивом», что нужно дать кому-то отдохнуть, замены пошли?

- Нет, это точно не о «Локомотиве» мы думали, а думали о том, чтобы дать игровую практику, освежить нашу группу атаки, многие из тех, кто был на скамейке, заслуживают, чтобы играть.

- Рондон очень заметно вышел.

- Он попал в момент, это то, что надо для нападающего.  В такой ситуации он опсен для ворот соперника.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола