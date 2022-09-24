Дембеле рискует пропустить матч Франции против Дании

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле рискует не сыграть в ближайшем матче сборной Франции в групповом турнире Лиги наций.

Как информируют журналисты Lequipe, форвард не принимал участия во вчерашней тренировочной сессии национальной команды из-за повреждения икроножной мышцы, которую получил в расположении «сине-гранатовых». Из-за этого его участие в матче с Данией под большим вопросом.

В недавнем поединке против Австрии (2:0) Усман провел на поле лишь 11 минут.

Встреча Дании и Франции пройдет в воскресенье, 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.