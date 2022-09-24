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Лига наций УЕФА

Дембеле рискует пропустить матч Франции против Дании

 
24 Сентября 2022 • 10:55 Комментировать
Дания
...
Франция
1 3.55 X 3.30 2 2.13
25.09 21:45

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле рискует не сыграть в ближайшем матче сборной Франции в групповом турнире Лиги наций.

Как информируют журналисты Lequipe, форвард не принимал участия во вчерашней тренировочной сессии национальной команды из-за повреждения икроножной мышцы, которую получил в расположении «сине-гранатовых». Из-за этого его участие в матче с Данией под большим вопросом.

В недавнем поединке против Австрии (2:0) Усман провел на поле лишь 11 минут.

Встреча Дании и Франции пройдет в воскресенье, 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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ДАНИЯ ФРАНЦИЯ
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