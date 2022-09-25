Сборная Франции повторила собственный антирекорд

Французы потерпели очередное поражение, уступив сборной Дании (0:2) в матче Лиги наций.

Сегодняшний проигрыш стал для команды Дидье Дешама уже третьим с начала 2022 года. Таким образом, французская сборная повторила свой худший результат по количеству поражений в официальных играх в течение одного календарного года, информирует Opta. Ранее «трёхцветные» оступались трижды в 2010, 2008, 1981 и 1966 годах. Рекорд будет обновлён, если Франция хотя бы один раз проиграет на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Сборная Франции заняла третье место в своей группе Лиги наций, набрав всего пять очков. Лидером квартета стала Хорватия с 13 баллами, вторая – Дания (12), а замкнула таблицу Австрия с четырьмя очками.