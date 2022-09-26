Гризманн: «Не беспокоюсь о чемпионате мира»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн не разделяет опасений относительно перспектив сборной Франции на чемпионате мира.

Французы крайне неудачно проводят 2022 год: всего одна победа в шести официальных матчах при трёх поражениях. В воскресенье коллектив Дидье Дешама вновь проиграл, пропустив два безответных мяча от Дании в поединке Лиги наций.

«Мы хорошо выглядели в первые полчаса, но испытывали серьёзные проблемы при угловых, и затем дважды пропустили. Во втором тайме у нас тоже многое получалось, мы пытались исправить ситуацию, но были недостаточно эффективны у чужих ворот.

Я не беспокоюсь о наших перспективах на чемпионате мира – мы по-прежнему ставим перед собой самые высокие цели», – заявил форвард мадридского «Атлетико».