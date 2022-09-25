«Датский динамит» в деле: Франция довершила провальную Лигу наций поражением в Копенгагене

В 6-м туре группы 1 Лиги А Лиги наций Дания принимала Францию.

Сборная Дании навела большого шороху на прошлогоднем чемпионате Европы. Она дошла до полуфинала и только там была остановлена национальной командой Англии. Соответственно, «датский динамит» повысил свои котировки. В рейтинге ФИФА по состоянию на август 2022 года подопечные Каспера Юльманна обосновались на десятом месте, а их соперник по отчётному матчу шёл на четвёртом.

Французы хуже выступили на Евро-2020, вылетев от сборной Швейцарии на стадии 1/8 финала, зато за три года до этого «трёхцветные» выиграли чемпионат мира, проходивший в России. В нынешней Лиге наций победитель таковой прошлой команда Дидье Дешама выступает так себе – в пяти турах у неё была только одна победа. Перед последним туром группового этапа французы шли на третьем месте с пятью очками и никак не могли подняться в таблице выше.

Датчане же находились на втором месте, отставая на одно очко от лидировавших хорватов, которые параллельно играли против австрийцев. Что касается матча Франция – Дания, состоявшегося 3 июня в рамках первого круга, то там хозяева проиграли 1:2. Так что «трёхцветные» имели определённый зуб на датскую сборную, которой они до того не проигрывали с 2002 года.

Первый тайм по характеру игры разделился на две половины. Сначала в атаке заправляли французы. К примеру, они разыграли с левого фланга красивую комбинацию по маршруту Менди – Мбаппе – Гризманн. Антуан пробивал уже в падении и не смог переиграл Шмейхеля. Вскоре Камавинга нанёс два дальних удара – просто мимо и после небольшого рикошета мимо. А вот на заброс Чуамени к правой штанге откликнулся почему-то Меле, срезавший мяч рядом со своими воротами.

Потом же датчане перехватили инициативу и уже сами стали серьёзно угрожать чужим воротам. Ареола справился с ударами Сков-Ольсена и Делейни, но всё-таки вратарь французов был не всемогущ. На 34-й минуте Дамсгор навесил с левого фланга, а Дольберг ногой мягко проткнул мяч в щёлочку ближнего угла (1:0). Делейни и Сков-Ольсен продолжили тестировать умения Ареола, и через несколько минут он пропустил снова. После углового Делейни скинул мяч, а Сков-Ольсен отправил его из-за штрафной в левый угол (2:0).

На время после перерыва «трёхцветные» не приберегли никаких сюрпризов для своего соперника. Ключевыми были несколько минут в середине второго тайма, когда Шмейхель не дрогнул, отразив три плотных удара от Мбаппе и один от Гризманна. Ареола в концовке тоже напомнил о себе, потащив удар вторым этажом Брайтвайта после углового. Франция проиграла и бесславно завершила свой путь в этой Лиге наций на третьем месте группы, а датчане финишировали вторыми после хорватов.

Кирилл Иванцов