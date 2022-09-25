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Лига наций УЕФА

«Датский динамит» в деле: Франция довершила провальную Лигу наций поражением в Копенгагене

 
25 Сентября 2022 • 23:36 Комментировать
Дания
2:0
Франция
окончен

В 6-м туре группы 1 Лиги А Лиги наций Дания принимала Францию.

Протокол игры  
Дания2:0Франция
(1:0) Дольберг Каспер34'  
(2:0) Сков-Ольсен Андреас39'  
Шмейхель КасперКристенсен Расмус 90' (Бах Александр ( 90') Андерсен ЙоакимКристенсен АндреасМеле ЙоакимХёйбьерг Пьер-ЭмильЭриксен КристианДилейни Томас  54' 71' (Кьяер Симон ( 71') Сков-Ольсен Андреас 71' (Брайтвайт Мартин ( 71') Дольберг Каспер 59' (Линдстрём Йеспер ( 59') Дамсгор Миккель 59' (Хёйлунн Расмус ( 59'  80')
Запасные: Биллинг ФилипРённов ФредерикНельссон ВикторВасс ДаниэльКристенсен ОливерЙенсен МатиасСтрюгер-Ларсен Йенс
Ареола АльфонсСалиба Вильям 46' (Фофана Юссуф ( 46') Упамекано ДайоБадьяшиль БенуаПавар БенжаменМенди Ферлан 65' (Трюффер Адриен ( 65') Чуамени ОрельенКамавинга Эдуардо 46' (Клосс Жонатан ( 46') Гризманн Антуан 81' (Коло-Муани Рандаль ( 81') Жиру Оливье 65' (Нкунку Кристофер ( 65') Мбаппе Килиан
Запасные: Варан РафаэльДембеле УсманГендузи МаттеоМанданда СтивЛафон АльбанВерету Жордан
25 сентября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

Сборная Дании навела большого шороху на прошлогоднем чемпионате Европы. Она дошла до полуфинала и только там была остановлена национальной командой Англии. Соответственно, «датский динамит» повысил свои котировки. В рейтинге ФИФА по состоянию на август 2022 года подопечные Каспера Юльманна обосновались на десятом месте, а их соперник по отчётному матчу шёл на четвёртом.

Французы хуже выступили на Евро-2020, вылетев от сборной Швейцарии на стадии 1/8 финала, зато за три года до этого «трёхцветные» выиграли чемпионат мира, проходивший в России. В нынешней Лиге наций победитель таковой прошлой команда Дидье Дешама выступает так себе – в пяти турах у неё была только одна победа. Перед последним туром группового этапа французы шли на третьем месте с пятью очками и никак не могли подняться в таблице выше.

Датчане же находились на втором месте, отставая на одно очко от лидировавших хорватов, которые параллельно играли против австрийцев. Что касается матча Франция – Дания, состоявшегося 3 июня в рамках первого круга, то там хозяева проиграли 1:2. Так что «трёхцветные» имели определённый зуб на датскую сборную, которой они до того не проигрывали с 2002 года.

Первый тайм по характеру игры разделился на две половины. Сначала в атаке заправляли французы. К примеру, они разыграли с левого фланга красивую комбинацию по маршруту Менди – Мбаппе – Гризманн. Антуан пробивал уже в падении и не смог переиграл Шмейхеля. Вскоре Камавинга нанёс два дальних удара – просто мимо и после небольшого рикошета мимо. А вот на заброс Чуамени к правой штанге откликнулся почему-то Меле, срезавший мяч рядом со своими воротами.

Потом же датчане перехватили инициативу и уже сами стали серьёзно угрожать чужим воротам. Ареола справился с ударами Сков-Ольсена и Делейни, но всё-таки вратарь французов был не всемогущ. На 34-й минуте Дамсгор навесил с левого фланга, а Дольберг ногой мягко проткнул мяч в щёлочку ближнего угла (1:0). Делейни и Сков-Ольсен продолжили тестировать умения Ареола, и через несколько минут он пропустил снова. После углового Делейни скинул мяч, а Сков-Ольсен отправил его из-за штрафной в левый угол (2:0).

На время после перерыва «трёхцветные» не приберегли никаких сюрпризов для своего соперника. Ключевыми были несколько минут в середине второго тайма, когда Шмейхель не дрогнул, отразив три плотных удара от Мбаппе и один от Гризманна. Ареола в концовке тоже напомнил о себе, потащив удар вторым этажом Брайтвайта после углового. Франция проиграла и бесславно завершила свой путь в этой Лиге наций на третьем месте группы, а датчане финишировали вторыми после хорватов.

Кирилл Иванцов

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окончен Словакия 1:1 Беларусь 1.58 3.75 6.60
окончен Азербайджан 3:0 Казахстан 2.15 3.15 3.80
окончен Австрия 1:3 Хорватия 2.95 3.30 2.45
окончен Дания 2:0 Франция 3.35 3.40 2.20
окончен Люксембург 1:0 Литва 1.52 4.00 7.20
окончен Голландия 1:0 Бельгия 2.47 3.65 2.87
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