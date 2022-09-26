Дешам – об очередном поражении Франции: «Не вижу причин для беспокойства»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о неудаче своей команды в матче с Данией.

Встреча Лиги наций завершилась победой датчан со счётом 2:0. Французы финишировали в группе третьими, набрав всего пять очков в шести матчах. Первыми стали хорваты, вторыми – датчане, а последнее место осталось за Австрией.

«Не думаю, что это можно считать кризисом. У нас было много голевых моментов, – рассказывает на пресс-конференции Дешам. – Сегодня играла молодая команда, и у многих игроков мало опыта игры на высоком уровне.

Беспокоиться не стоит. Проигрываем не только мы, но и многие другие сильнейшие сборные», – сказал рулевой французов.