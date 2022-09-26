Дешам высказался о слабой игре Камавинга против Дании

Наставник французской национальной команды Дидье Дешам отреагировал на слабый перформанс Эдуардо Камавинга во встрече с Данией.

«Камавинга был не в лучшем состоянии. Такое могло произойти, потому что Эдуарду давно не было с нами, но он сразу вышел в стартовом составе», – отметил чемпион мира в качестве игрока и тренера, чьи слова цитирует RMC Sport. Тем не менее специалист считает, что даже такое слабое выступление поможет молодому хавбеку в будущем.

Напомним, что в проигранном Дании матче полузащитник «Реала» был заменён уже после первой половины встречи. На счету Эдуардо четыре поединка в футболке «трёхцветных» и один забитый мяч.

