Манданда заменит травмированного Меньяна в сборной Франции

Голкипер «Ренна» Стив Манданда заменит в сборной Франции Майка Меньяна, который ранее получил травму и вернулся в расположение «Милана». Об этой информации сообщает RMC Sport.

Напомним, что Манданда присоединился к «Ренну» из «Марселя» летом на правах свободного агента. Футболист првоёл в чемпионате Франции уже 6 матчей, в одном из которых сохранил свои ворота сухими.

Вчера сборная Франции обыграла у себя дома Австрию в рамках Лиги наций. Голы за команду Дидье Дешама забили Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.

37-летний Манданда дебютировал за сборную Франции ещё в 2008 году. В последний раз Стив выходил на поле в составе своей национальной команды в 2020 году в товарищеской игре с Финляндией.