Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Дешама за игру с Данией

Экс-футболист французской национальной команды Викаш Дорасо резко высказался о наставнике сборной Дидье Дешаме после поражения от датчан.

«Что меня беспокоило больше всего? Для меня схема на игру не показалось хорошей — это тактика, которая мне вообще не нравится», – цитирует вице-чемпиона мира – 2006 издание L’Equipe.

Также полузащитник отметил, что схема с тремя центральными защитниками приводила к неудачным для победителей ЧМ-2018 численным ситуациям. Дорасо сделал вывод, что столь серьёзная команда, как у Франции, не должна использовать такую расстановку.

Напомним, что эксперименты Дешама на дистанции Лиги наций ни к чему хорошему не привели. «Трехцветные» сложили с себя полномочия чемпионов еврокубка, с трудом сохранив прописку в элитном дивизионе всего с одной победой.

