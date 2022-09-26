Чуамени прокомментировал поражение французов от Дании

Хавбек французской национальной команды и мадридского «Реала» Орельен Чуамени высказался о проваленном матче Лиги наций против датчан.

«Мы хотели выдать хороший старт, и то, что мы сделали, вы видите. Затем мы пропустили два мяча. У нас были попытки позже, но мы не выглядели хорошо. Такой игре нет оправдания», – заявил дорогостоящий новичок «королевского» клуба в интервью L’Equipe.

По словам полузащитника, после победы в игре с Австрией всё было хорошо, однако неудача в Копенгагене заставляет подумать о работе над ошибками.

За год в футболке «трёхцветных» Орельен провёл уже 13 поединков, забив в них один гол во встрече против Кот-д’Ивуара.

