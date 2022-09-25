Гризманн впервые выйдет на поле в качестве капитана сборной Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн впервые в карьере получил заветную повязку.

В сегодняшнем поединке Лиги наций против Дании форвард мадридского «Атлетико» не просто попал в стартовый состав, но и был объявлен капитаном – впервые за всё время выступления в составе «трёхцветных», отмечает Get French Football News. Напомним, что в прошедшем недавно матче против Австрии (2:0) капитаном французов был Рафаэль Варан, который сегодня остался на скамейке запасных.

Сборная Франции занимает третью строчку в турнирной таблице своей группы, уже не имея шансов выйти в финал четырёх. Датчане располагаются на втором месте, отставая от лидирующих хорватов на один балл.