Сборная Франции повторила достижение Испании

Наставник сборной Франции Дидье Дешам решил довериться молодёжи.

В сегодняшней встрече против Дании в рамках Лиги наций в стартовый состав французов попали сразу три футболиста, родившихся в 2001 году или позднее – полузащитник Эдуардо Камавинга, а также защитники Бенуа Бадьяшиль и Вильям Салиба. По информации Opta, это повторение рекорда «дивизиона А» Лиги наций, который ранее установила сборная Испании.

Французы занимают третье место в своём квартете с пятью набранными очками – трёхцветные уже не смогут претендовать на выход в финал четырёх, но ещё могут лишиться места в высшем дивизионе (на счету Австрии четыре балла). За первое место поспорят датчане и хорваты, набравшие девять и десять очков соответственно.