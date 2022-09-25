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Лига наций УЕФА

Сборная Франции повторила достижение Испании

 
25 Сентября 2022 • 21:15 Комментировать
Дания
2:0
Франция
1 3.35 X 3.40 2 2.20
перерыв

Наставник сборной Франции Дидье Дешам решил довериться молодёжи.

В сегодняшней встрече против Дании в рамках Лиги наций в стартовый состав французов попали сразу три футболиста, родившихся в 2001 году или позднее – полузащитник Эдуардо Камавинга, а также защитники Бенуа Бадьяшиль и Вильям Салиба. По информации Opta, это повторение рекорда «дивизиона А» Лиги наций, который ранее установила сборная Испании.

Французы занимают третье место в своём квартете с пятью набранными очками – трёхцветные уже не смогут претендовать на выход в финал четырёх, но ещё могут лишиться места в высшем дивизионе (на счету Австрии четыре балла). За первое место поспорят датчане и хорваты, набравшие девять и десять очков соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Испании Дидье Дешам Вильям Салиба Эдуардо Камавинга Бенуа Бадьяшиль
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ДАНИЯ ФРАНЦИЯ
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окончен Молдова 2:0 Лихтенштейн 1.25 5.40 16.00
окончен Андорра 1:1 Латвия 5.00 3.40 1.80
окончен Словакия 1:1 Беларусь 1.58 3.75 6.60
окончен Азербайджан 3:0 Казахстан 2.15 3.15 3.80
Идет 45 минута Австрия 1:1 Хорватия 3.35 3.45 2.23
Идет 45 минута Дания 2:0 Франция 3.50 3.45 2.16
Идет 45 минута Люксембург 0:0 Литва 1.69 3.70 5.60
Идет 45 минута Голландия 0:0 Бельгия 3.05 3.45 2.37
Идет 45 минута Фарерские острова 0:0 Турция 9.00 5.40 1.35
Идет 45 минута Уэльс 0:0 Польша 3.45 3.15 2.31
26.09  21:45 Англия ... Германия 2.15 3.55 3.45
26.09  21:45 Северная Македония ... Болгария 2.04 3.35 4.00
26.09  21:45 Румыния ... Босния и Герцеговина 2.40 3.15 3.30
26.09  21:45 Венгрия ... Италия 6.20 4.10 1.58
26.09  21:45 Сан-Марино ... Эстония 14.00 5.50 1.25
26.09  21:45 Гибралтар ... Грузия 12.00 6.20 1.26
26.09  21:45 Черногория ... Финляндия 2.80 3.10 2.80
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