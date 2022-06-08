Кейн: Люблю забивать, а особенно за сборную

Звёздный английский нападающий Гарри Кейн поделился с журналистами эмоциями после 50 забитого мяча в составе своей национальной команды.

Кейн сказал, что играть с немцами всегда тяжело, так что итоговый ничейный результат можно назвать положительным. Форвард отметил, что он любит забивать, а особенно он любит делать это за национальную команду.

«Радуюсь всякий раз, когда получает помочь сборной, ведь это главное», - добавил Кейн.

Напомним, что гол Гарри Кейна с пенальти помог англичанам добыть ничью в поединке Лиги наций с немцами. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.