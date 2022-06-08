Мюллер вышел на 5-е место по матчам за сборную

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер после поединка с англичанами вышел на чистую пятую строчку по количеству матчей в составе немецкой сборной.

32-летний немецкий футболист провёл в составе «бундестим» 114-ю встречу. По этому показателю Мюллер обогнал Филиппа Лама и вышел на чистую пятую позицию. Следующим в списке идёт бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер. Лидером является Лотар Маттеус, который в составе немецкой национальной команды провёл солидные 150 матчей.

Напомним, что в итоге немцы упустил победу над англичанами в рамках Лиги наций. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.