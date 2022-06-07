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Лига наций УЕФА

Во время матча Германия - Англия поддержали представителей ЛГБТ-сообщества

07 Июня 2022 • 23:22 Комментировать
Германия
1:1
Англия
окончен

В центральном матче дня в Лиге наций сборная Германии принимает англичан и ведёт со счётом 1:0 в середине второго тайма. Помимо событий непосредственно на футбольном поле интересно и на трибунах.

Чаша стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене окрасилась в конце первого тайма в ЛГБТ-цвета. Комментатор сообщил, что это акция в поддержку футболистов, совершивших каминг-аут.

Также отличился и главный арбитр матча Карлос дель Серро Гранде из Испании, который добавил к времени первого тайма сразу 8 минут, хотя паузы не были столь продолжительными.

Добавим, что во вторник каминг-аут сделала российская футболистка Надежда Карпова.

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окончен Фарерские острова 0:1 Люксембург 4.15 3.35 1.97
окончен Италия 2:1 Венгрия 1.47 4.15 7.90
окончен Германия 1:1 Англия 2.30 3.40 3.35
окончен Босния и Герцеговина 1:0 Румыния 1.93 3.55 4.05
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