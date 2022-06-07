Во время матча Германия - Англия поддержали представителей ЛГБТ-сообщества

В центральном матче дня в Лиге наций сборная Германии принимает англичан и ведёт со счётом 1:0 в середине второго тайма. Помимо событий непосредственно на футбольном поле интересно и на трибунах.

Чаша стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене окрасилась в конце первого тайма в ЛГБТ-цвета. Комментатор сообщил, что это акция в поддержку футболистов, совершивших каминг-аут.

Также отличился и главный арбитр матча Карлос дель Серро Гранде из Испании, который добавил к времени первого тайма сразу 8 минут, хотя паузы не были столь продолжительными.

Добавим, что во вторник каминг-аут сделала российская футболистка Надежда Карпова.