Саутгейт высказался по поводу 50 голов Кейна в составе сборной Англии

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт поделился с журналистами своим мнением по поводу игры форварда Гарри Кейна, который забил 50 голов в составе национальной команды.

Саутгейт сказал, что 50 голов Кейна будут главной футбольной темой в ближайшие дни. Тренер отметил, что форвард английской сборной показывает разностороннюю игру, ведёт за собой партнёров и старается сражаться за каждый мяч.

«Гарри верит в свою технику, а мы всецело верим в него», - добавил Саутгейт.

Напомним, что Гарри Кейн реализовал пенальти в концовке матча с немцами и помог своей национальной команде добыть ничью. Встреча в итоге завершилась вничью со счётом 1:1.