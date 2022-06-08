Гюндоган разочарован ничьей с Англией

Полузащитник немецкой сборной Илкай Гюндоган в разговоре с журналистами не скрывал разочарования от итогового результата матча с англичанами.

Гюндоган сказал, что немецкая команда была очень активна и агрессивна у чужих ворот. Полузащитник отметил, что «бундестим» показала прекрасное командное движение, но полностью исключить английскую сборную из игры не удалось.

«Осталось небольшое разочарование из-за упущенной победы в концовке», - добавил Гюндоган.

Напомним, что немцы долгое время вели в счёте, но в концовке Гарри Кейн восстановил статус-кво. Как итог, ничья со счётом 1:1.