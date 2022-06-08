Линекер — о 50 голах Кейна за сборную: Это невероятное достижение

Именитый экс-форвард, а ныне эксперт Гари Линекер в своих социальных сетях высказался по поводу 50 голов Гарри Кейна за английскую сборную.

Линекер написал, что это невероятное достижение нападающего «Тоттенхэма». Эксперт считает, что английская команда вместе с Кейном играет намного лучше, чем без него, но форвард может забивать ещё больше.

«Слишком осторожная тактика не даёт Кейну в полной мере раскрыть свои таланты и реализовать атакующий потенциал», - добавил Линекер.

Напомним, что гол Гарри Кейна помог англичанам добыть ничью в поединке Лиги наций с немцами.