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Лига наций УЕФА

Линекер — о 50 голах Кейна за сборную: Это невероятное достижение

08 Июня 2022 • 07:53 Комментировать
Германия
1:1
Англия
окончен

Именитый экс-форвард, а ныне эксперт Гари Линекер в своих социальных сетях высказался по поводу 50 голов Гарри Кейна за английскую сборную.

Линекер написал, что это невероятное достижение нападающего «Тоттенхэма». Эксперт считает, что английская команда вместе с Кейном играет намного лучше, чем без него, но форвард может забивать ещё больше.

«Слишком осторожная тактика не даёт Кейну в полной мере раскрыть свои таланты и реализовать атакующий потенциал», - добавил Линекер.

Напомним, что гол Гарри Кейна помог англичанам добыть ничью в поединке Лиги наций с немцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гари Линекер Гарри Кейн
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