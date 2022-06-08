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Лига наций УЕФА

Тренер сборной Германии остался доволен матчем с англичанами

08 Июня 2022 • 09:21 Комментировать
Германия
1:1
Англия
окончен

Наставник немецкой сборной Ханс-Дитер Флик поделился с журналистами мнением по поводу игры своей команды в матче Лиги наций с англичанами.

Флик сказал, что его команда провела отличный матч, хоть и не была вознаграждена за это победой. Немецкий специалист отметил, что «бундестим» вполне могла забить второй мяч, но где-то футболистов подвела реализация.

«Мы продемонстрировали тот футбол, в который нам самим комфортно играть», - добавил Флик.

Напомним, что сборная Германии не удержала победу над родоначальниками футбола. В концовке голом с пенальти отметился Гарри Кейн. Поединок завершился вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Англии Ханс-Дитер Флик Лига Наций
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