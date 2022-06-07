Игроки сборной Германии сыграют в женской форме против Англии

Сегодня, 7 июня, сборная Германии во втором туре Лиги наций сыграет против Англии. Пресс-служба немцев сообщила, что национальная команда проведёт эту встречу в женской форме.

На такой шаг DFB пошла, чтобы поддержать женскую национальную команду перед чемпионатом Европы, старт которого назначен на 6 июля. Женская сборная Германии сыграет в одной группе с Данией, Испанией и Францией.

Напомним. Мужская команда проведёт домашний матч против Англии в Мюнхене на «Альянц Арене». На встрече будет работать бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серро Гранде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.