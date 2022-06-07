Саутгейт признался, что в сборной Англии существует проблема с пенальтистами после финала Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о том, что в команде возникла психологическая проблема с пробитием пенальти.

Саутгейт признался, что расистские оскорбления в адрес темнокожих футболистов английской сборной повлияли на настрой команды перед пробитием пенальти. Напомним, на прошедшем Евро-2020, в финале Англия в серии пенальти проиграла Италии. В том матче пенальти не забили Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джедон Санчо. После этого в их социальные сети стали приходить оскорбления расистского характера.

«В нашей команде создана определённая проблема, из-за которой нам будет сложно что-либо выиграть.

Наше общество косвенно создало ещё один уровень сложности перед пробитием пенальти. Я должен принять все эти вещи и решить эту проблему. Вы не представляете, как это сложно», - цитирует тренера 90Min.

Сегодня, 7 июня, сборная Англии сыграет во втором туре Лиги наций против Германии. Встреча состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене, начало – в 21:45 мск.