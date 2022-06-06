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Лига наций УЕФА

Главный тренер сборной Германии рассказал, чего ожидать от матча с Англией

06 Июня 2022 • 17:09 Комментировать
Германия
...
Англия
2.20 3.35 3.35
07.06 21:45

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями о предстоящего матча против сборной Англии в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций.

Напомним, в своих первых матчах Германия сыграла вничью со сборной Италии (1:1), а Англия уступила Венгрии (0:1).

Немецкий наставник вспомнил о результатах, прошедшего в прошлом году чемпионата Европы, где Англия с Италией дошли до финала турнира, отметив силу своих соперников.

«Конкуренция всегда очень важна. Есть преимущества, сильные и слабые стороны. В товарищеских матчах мы ещё можем попробовать поэкспериментировать, но в Лиге наций перед чемпионатом мира уже необходимо готовиться к главному турниру», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

Матч Германия — Англия состоится завтра, 7 июня. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Англии Ханс-Дитер Флик
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Идет 0 минута Израиль 0:0 РОССИЯ
06.06  21:45 Беларусь ... Азербайджан 2.50 3.05 3.20
06.06  21:45 Исландия ... Албания 1.81 3.50 4.90
06.06  21:45 Хорватия ... Франция 3.90 3.50 2.01
06.06  21:45 Словакия ... Казахстан 1.26 5.80 13.00
06.06  21:45 Андорра ... Молдова 3.70 3.15 2.07
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