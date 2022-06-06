Главный тренер сборной Германии рассказал, чего ожидать от матча с Англией

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями о предстоящего матча против сборной Англии в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций.

Напомним, в своих первых матчах Германия сыграла вничью со сборной Италии (1:1), а Англия уступила Венгрии (0:1).

Немецкий наставник вспомнил о результатах, прошедшего в прошлом году чемпионата Европы, где Англия с Италией дошли до финала турнира, отметив силу своих соперников.

«Конкуренция всегда очень важна. Есть преимущества, сильные и слабые стороны. В товарищеских матчах мы ещё можем попробовать поэкспериментировать, но в Лиге наций перед чемпионатом мира уже необходимо готовиться к главному турниру», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

Матч Германия — Англия состоится завтра, 7 июня. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.