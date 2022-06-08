Кейн - второй игрок в истории сборной Англии, забивший 50 голов

В группе А3 Лиги наций сборная Англии гостила у немецкой команды и лишь на 88-й минуте ушла от поражения (1:1). Результативный удар на счету форварда «трёх львов» и «Тоттенхэма» Гарри Кейна, который реализовал пенальти.

Это 50-й гол для Кейна, который стал лишь вторым англичанином, которому удалось покорить эту отметку. Рекорд принадлежит завершившему карьеру Уэйну Руни (53). Добавим, что 50 голов - это ровно столько же, сколько суммарно в активе всех остальных футболистов нынешнего состава сборной Англии.

Напомним, что Кейн поставил себе цель побить рекорд Руни еще до чемпионата мира в Катаре.