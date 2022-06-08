Саутгейт: Если бы проиграли немцам, то разочаровались бы в себе

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт высказался по поводу поединка с немцами в рамках Лиги наций.

Саутгейт сказал, что если бы английская сборная проиграла ещё и немцам, то игроки совсем разочаровались бы в себе. Тренер «трёх львов» отметил, что перед матчем сказал футболистам, что топ-команда не может позволить себе проиграть две встречи кряду, а игроки на это отреагировали должным образом.

Напомним, что в матче с «бундестим» англичане в концовке сумели спастись благодаря голу Гарри Кейна. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. До этого родоначальники футбола уступили венграм.