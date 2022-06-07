Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Хофманн забил два, но засчитали только один, а Кейн спас гостей: Германия и Англия скатали событийную ничью

07 Июня 2022 • 23:45 Комментировать
Германия
1:1
Англия
окончен

Сборные Германии и Англии сошлись в рамках группового этапа Лиги наций.

Протокол игры  
Германия 1:1Англия
(1:0) Хофманн Йонас51'   
  88'Кейн Гарри (1:1)
Нойер МануэльКлостерманн ЛукасРюдигер АнтониоШлоттербек Нико   87'Хофманн Йонас  65' (Вернер Тимо (  65') Гюндоган Илкай  83' (Сане Лерой (  83') Киммих ЙозуаРаум ДавидМюллер Томас  75' (Горецка Леон (  75') Хаверц КайМусиала Джамал  65' (Гнабри Серж (  65')
Запасные: Брандт ЮлианКерер ТилоНмеча ЛукасТрапп КевинСтах АнтонБауманн ОливерХенрихс БенджаминЗюле Никлас
Пикфорд ДжорданУокер КайлСтоунс ДжонМагуайр ГарриТриппьер КиранФиллипс Кэлвин  14' (Беллингхем Джуд (  14') Райс ДекланСака Букайо  80' (Боуэн Джаррод (  80') Маунт Мэйсон  72' (Грилиш Джек (  72') Стерлинг РахимКейн Гарри
Запасные: Гехи МаркПоуп НикАбрахам ТэммиГаллахер КонорКоди КонорДжеймс Рис IIУорд-Праус ДжеймсРемсдейл АаронАлександер-Арнольд Трент
07 июня. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

Шикарную группу смерти скомпоновал элитный дивизион Лиги наций – Германия, Англия, Италия. Тем удивительнее после первого тура видеть на вершине команду Венгрии. Только венгры сумели победить на старте турнира, за счёт пенальти переиграв как раз англичан. Немцы свой матч тоже могли проиграть, но в судорожном навале забили-таки итальянцам, сравняв счёт – 1:1. Поэтому в очном матче второго тура обе топ-сборные шли за победой.

Составы пестрили звёздами: тут и Нойер, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Мюллер, Хаверц, и Стоунз, Райс, Маунт, Стерлинг, Кейн. Правда, уже на 14-й минуте стартовое сочетание англичан претерпело изменение. Кэлвин Филлипс после столкновения с Нико Шлоттербеком пытался продолжить встречу, однако вынужден был попросить замену. И чуть ли не сразу после замены Филлипса немцы создали свой первый опасный момент в матче.

Сначала Пикфорд в панике предотвратил последствия обреза, а затем хозяева быстро разыграли аут – простреливает Хофманн, ближнюю штангу замыкает Мусиала, но и тут справляется Джордан. На кураже немцы сделали ещё пару подходов и даже забили гол. Активный Хоффман выккочил из-за спин защитников на обостряющую передачу и классно пробил в угол, но боковой арбитр моментально «зажёг» офсайд. Мяч не засчитали.

У сборной Англии впереди было совсем тускло. В первом тайме, к которому неожиданно добавили 8 (!) минут, «три льва» создали всего один момент. И тот после стандарта, и тот из-за блокировки Нойера. Не смог Мануэль добраться до мяча после подачи от угла поля, Кейн замыкал кросс практически с линии вратарской, но умудрился промахнуться. Немцы за длительное компенсированное время и 15 минут перерыва отдохнули, собрались с силами и после перерыва вышли с забитым голом.

Отличился конечно же Хофманн, которого шикарной передачей снабдил Киммих. Йонас в штрафной площади ловко развернулся, подработал мяч и мощно пальнул в ближний от себя угол – 1:0. Только после пропущенного гола англичане слегка завелись, забегали. Мейсон Маунт даже огрызнулся классным ударом в «девятку», но Мануэль Нойер в кошачьем прыжке угрозу ликвидировал. А немцы потихоньку игру успокоили, Флик сыграл заменами, выпустив Вернера и Гнабри под контратаки.

В подобном ключе Германия едва не забила второй: Раум убежал по левому краю и вырезал своевременный кросс, а Мюллер в касание пробил под штангу и только реакция Пикфорда уберегла англичан от пропущенного мяча. А Кейн уберёг гостей от поражения. На последних минутах Гарри выскочил из-за спины Шлоттербека и по мнению рефери получил удар по ногам. Кейн не только заработал пенальти, он и реализовал его самолично - 1:1. Ничья в матче сборных Англии и Германии, гости спаслись в самой концовке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Англии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Финляндия 2:0 Черногория 1.97 3.20 4.40
окончен Литва 0:6 Турция 14.00 5.30 1.27
окончен Фарерские острова 0:1 Люксембург 4.15 3.35 1.97
окончен Италия 2:1 Венгрия 1.47 4.15 7.90
окончен Германия 1:1 Англия 2.30 3.40 3.35
окончен Босния и Герцеговина 1:0 Румыния 1.93 3.55 4.05
08.06  21:45 Шотландия ... Армения 1.50 4.40 7.00
08.06  21:45 Ирландия ... Украина 3.00 3.35 2.46
08.06  21:45 Уэльс ... Голландия 4.00 3.55 1.96
08.06  21:45 Бельгия ... Польша 1.57 4.00 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Июня
00:02 · Лига наций УЕФА
Боснийцы были сильнее сборной Румынии
07 Июня
23:46 · Лига наций УЕФА
Сборная Люксембурга наказала фарерцев за удаления
23:35 · Лига наций УЕФА
Сборная Турции продолжает разрывать соперников в Лиге С
23:22 · Лига наций УЕФА
Во время матча Германия - Англия поддержали представителей ЛГБТ-сообщества
22:12 · Лига наций УЕФА
Сборные Боснии и Герцеговины и Румынии начали матч с 20-минутным опозданием
22:04 · Лига наций УЕФА
Филлипс получил травму в матче за сборную Англии
21:27 · Лига наций УЕФА
Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции
21:26 · Лига наций УЕФА
Германия - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:24 · Лига наций УЕФА
Италия - Венгрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
20:56 · Лига наций УЕФА
Дубль Похьянпало принёс финнам победу над Черногорией
20:49 · Лига наций УЕФА
Игроки сборной Германии сыграют в женской форме против Англии
14:26 · Лига наций УЕФА
Саутгейт признался, что в сборной Англии существует проблема с пенальтистами после финала Евро-2020 1
13:56 · Лига наций УЕФА
Алаба: «Идеи Рангника отлично работают»
08:26 · Лига наций УЕФА
Модрич: Я очень горд, что сыграл 150 матчей за сборную
06:45 · Лига наций УЕФА
Рангник высказался по поводу своего первого поражения у руля сборной Австрии
Все новости
Рекомендуем