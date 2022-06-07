Хофманн забил два, но засчитали только один, а Кейн спас гостей: Германия и Англия скатали событийную ничью

Сборные Германии и Англии сошлись в рамках группового этапа Лиги наций.

Шикарную группу смерти скомпоновал элитный дивизион Лиги наций – Германия, Англия, Италия. Тем удивительнее после первого тура видеть на вершине команду Венгрии. Только венгры сумели победить на старте турнира, за счёт пенальти переиграв как раз англичан. Немцы свой матч тоже могли проиграть, но в судорожном навале забили-таки итальянцам, сравняв счёт – 1:1. Поэтому в очном матче второго тура обе топ-сборные шли за победой.

Составы пестрили звёздами: тут и Нойер, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Мюллер, Хаверц, и Стоунз, Райс, Маунт, Стерлинг, Кейн. Правда, уже на 14-й минуте стартовое сочетание англичан претерпело изменение. Кэлвин Филлипс после столкновения с Нико Шлоттербеком пытался продолжить встречу, однако вынужден был попросить замену. И чуть ли не сразу после замены Филлипса немцы создали свой первый опасный момент в матче.

Сначала Пикфорд в панике предотвратил последствия обреза, а затем хозяева быстро разыграли аут – простреливает Хофманн, ближнюю штангу замыкает Мусиала, но и тут справляется Джордан. На кураже немцы сделали ещё пару подходов и даже забили гол. Активный Хоффман выккочил из-за спин защитников на обостряющую передачу и классно пробил в угол, но боковой арбитр моментально «зажёг» офсайд. Мяч не засчитали.

У сборной Англии впереди было совсем тускло. В первом тайме, к которому неожиданно добавили 8 (!) минут, «три льва» создали всего один момент. И тот после стандарта, и тот из-за блокировки Нойера. Не смог Мануэль добраться до мяча после подачи от угла поля, Кейн замыкал кросс практически с линии вратарской, но умудрился промахнуться. Немцы за длительное компенсированное время и 15 минут перерыва отдохнули, собрались с силами и после перерыва вышли с забитым голом.

Отличился конечно же Хофманн, которого шикарной передачей снабдил Киммих. Йонас в штрафной площади ловко развернулся, подработал мяч и мощно пальнул в ближний от себя угол – 1:0. Только после пропущенного гола англичане слегка завелись, забегали. Мейсон Маунт даже огрызнулся классным ударом в «девятку», но Мануэль Нойер в кошачьем прыжке угрозу ликвидировал. А немцы потихоньку игру успокоили, Флик сыграл заменами, выпустив Вернера и Гнабри под контратаки.

В подобном ключе Германия едва не забила второй: Раум убежал по левому краю и вырезал своевременный кросс, а Мюллер в касание пробил под штангу и только реакция Пикфорда уберегла англичан от пропущенного мяча. А Кейн уберёг гостей от поражения. На последних минутах Гарри выскочил из-за спины Шлоттербека и по мнению рефери получил удар по ногам. Кейн не только заработал пенальти, он и реализовал его самолично - 1:1. Ничья в матче сборных Англии и Германии, гости спаслись в самой концовке.