«Пора возвращать Боатенга»: Озил отреагировал на разгром сборной Германии

Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил отреагировал на разгромное поражение сборной Германии от команды Испании в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась победой «красной фурии» со счетом 6:0.

«Пора возвращать Жерома Боатенга», - написал полузащитник в своем «Твиттере».

Напомним, что Боатенг ушел из сборной Германии после окончания чемпионата мира 2018-го года.

Поражение в поединке против испанцев не позволило немецкой сборной пробиться в плей-офф Лиги наций. Подопечные Йоахима Лёва финишировали на втором месте в турнирной таблице 4 группы Лиги А. Путевку в следующую стадию турнира завоевала Испания.