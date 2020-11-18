«Пора возвращать Боатенга»: Озил отреагировал на разгром сборной Германии

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18 Ноября 2020, 09:24,
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Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил отреагировал на разгромное поражение сборной Германии от команды Испании в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась победой «красной фурии» со счетом 6:0.
«Пора возвращать Жерома Боатенга», - написал полузащитник в своем «Твиттере».
Напомним, что Боатенг ушел из сборной Германии после окончания чемпионата мира 2018-го года.
Поражение в поединке против испанцев не позволило немецкой сборной пробиться в плей-офф Лиги наций. Подопечные Йоахима Лёва финишировали на втором месте в турнирной таблице 4 группы Лиги А. Путевку в следующую стадию турнира завоевала Испания.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Месут Озил