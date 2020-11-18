Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Нойер дал комментарий после разгрома от Испании

18 Ноября 2020, 11:21,

Depositphotos

Страж ворот сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал разгромное поражение от команды Испании (0:6) в поединке шестого тура групповой стадии Лиги наций.

«Нам нужно было больше помогать друг другу после первого пропущенного мяча. Нужно было подсказывать на поле, этого очень не хватало. Проблемы с языком жестов и коммуникацией были у всех нас. Это была неудачная игра, нам нужно исправляться», - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании набрала 11 баллов и пробилась в финальный этап турнира. Немецкая команда с девятью очками финишировала на втором месте квартета.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мануэль Нойер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного