Нойер дал комментарий после разгрома от Испании

Страж ворот сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал разгромное поражение от команды Испании (0:6) в поединке шестого тура групповой стадии Лиги наций.

«Нам нужно было больше помогать друг другу после первого пропущенного мяча. Нужно было подсказывать на поле, этого очень не хватало. Проблемы с языком жестов и коммуникацией были у всех нас. Это была неудачная игра, нам нужно исправляться», - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании набрала 11 баллов и пробилась в финальный этап турнира. Немецкая команда с девятью очками финишировала на втором месте квартета.