Генменеджер сборной Германии ответил на вопрос о возможном увольнении Лёва

Генменеджер сборной Германии Оливер Бирхофф ответил на вопрос журналистов о возможном увольнении Йоахима Лёва с поста наставника национальной команды после крупного поражения от Испании со счетом 0:6.

«Мы по-прежнему верим в Йоахима Лёва. Без вопросов», - передает слова Оливера Бирхоффа DW Sports в «Твиттере».

Ранее стало известно, что бундестим потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

Поражение от «красной фурии» не позволило немецкой команде пробиться в плей-офф Лиги наций. Сборная Германии финишировала на втором месте в турнирной таблице 4 группы Лиги А.