Генменеджер сборной Германии ответил на вопрос о возможном увольнении Лёва

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18 Ноября 2020, 08:59,
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Генменеджер сборной Германии Оливер Бирхофф ответил на вопрос журналистов о возможном увольнении Йоахима Лёва с поста наставника национальной команды после крупного поражения от Испании со счетом 0:6.
«Мы по-прежнему верим в Йоахима Лёва. Без вопросов», - передает слова Оливера Бирхоффа DW Sports в «Твиттере».
Ранее стало известно, что бундестим потерпела крупнейшее поражение в своей истории.
Поражение от «красной фурии» не позволило немецкой команде пробиться в плей-офф Лиги наций. Сборная Германии финишировала на втором месте в турнирной таблице 4 группы Лиги А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв, Оливер Бирхофф