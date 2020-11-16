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​Рамос решил не выступать на пресс-конференции, его заменили на Родри

16 Ноября 2020, 16:52,

Global Look Press

Капитан сборной Испании Серхио Рамос принял решение не выступать на пресс-конференции в преддверии матча Лиги наций против Германии. Как сообщает Marca, вместо Рамоса с журналистами пообщается полузащитник Родри.

Рамос решил, что вопросы по поводу двух незабитых пенальти в матче против Швейцарии и ситуации с его контактом с «Реалом» могут стать отвлекающим фактором перед важной игрой.

Отмечается, что Рамос на этой пресс-конференции мог сделать заявление о контракте с «Реалом», но футболист отложил этот вопрос. Возможно, Серхио что-то скажет после вторничной игры.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Сборная Испании, Серхио Рамос
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