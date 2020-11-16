​Рамос решил не выступать на пресс-конференции, его заменили на Родри

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16 Ноября 2020, 16:52,
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Капитан сборной Испании Серхио Рамос принял решение не выступать на пресс-конференции в преддверии матча Лиги наций против Германии. Как сообщает Marca, вместо Рамоса с журналистами пообщается полузащитник Родри.
Рамос решил, что вопросы по поводу двух незабитых пенальти в матче против Швейцарии и ситуации с его контактом с «Реалом» могут стать отвлекающим фактором перед важной игрой.
Отмечается, что Рамос на этой пресс-конференции мог сделать заявление о контракте с «Реалом», но футболист отложил этот вопрос. Возможно, Серхио что-то скажет после вторничной игры.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Сборная Испании, Серхио Рамос