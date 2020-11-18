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Назван тренер, который может сменить Лёва на посту наставника сборной Германии

18 Ноября 2020, 13:02,

Global Look Press

После разгромного поражения сборной Германии от Испании (0:6) в Лиге наций поползли слухи о возможной отставке Йоахима Лёва с поста главного тренера «бундестим».

Согласно информации издания Bild, федерация футбола страны начала подыскивать нового наставника. Руководство рассматривает кандидатуру нынешнего главного тренера мюнхенской «Баварии» Ханса-Дитера Флика. Отмечается, что Флик является более приоритетным вариантом, чем Юрген Клопп из «Ливерпуля».

Йоахим Лёв занимает пост рулевого сборной Германии с 2006-го года. Действующий трудовой договор тренера рассчитан до 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв, Ханс-Дитер Флик
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Комментарии (1)
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Underdog
18 Ноября 2020, 14:19

А зачем это Флику?

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