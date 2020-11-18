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Энрике рассказал о травме Рамоса

18 Ноября 2020, 11:59,

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Наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал травму защитника Серхио Рамоса. 34-летний капитан команды получил повреждение в концовке первого тайма матча Лиги наций против Германии (6:0).

«Думаю, ничего серьезного. Серхио выбыл на непродолжительное время. Я хорошо понимаю важность случившегося, ведь имею опыт работы клубным тренером и ставлю себя на место наставников команд в подобных ситуациях», - цитирует Энрике портал Goal.

Благодаря победе над немцами сборная Испании набрала 11 очков и выиграла свою группу. «Красная фурия» получила путевку в финальную стадию турнира.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Рамос, Луис Энрике
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