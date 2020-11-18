Кроос: «Испания показала нам, как нужно обороняться и действовать с мячом»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос дал интервью после поражения от команды Испании в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «красной фурии».

«Мы потерпели очень больное поражение. У нас совершенно не получалось вскрыть защиту испанской команды. Соперник показал нам, как нужно обороняться, как действовать с мячом и без него», - передает слова хавбека портал Goal.

Благодаря этой победе сборная Испании набрала 11 очков и финишировала на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Луиса Энрике завоевали путевку в финальную стадию соревнований.